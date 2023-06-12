"التضامن": توفير خدمة الوعظ الدينى والإرشاد لحجاج الجمعيات الأهلية

كتب مدحت وهبة

. تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير أوجه الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الفريضة، كما قامت الوزارة بالتنسيق وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتوفير الوعظ الدينى للحجاج، لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، كذلك توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التى يمر بها الحاج ويغطى مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية بالإضافة إلى توفير مشرفين من أصحاب الخبرات الإشراقية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء والذين اجتازوا كافة الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية والذين لا يزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بخلاف البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد تعاقدت مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، فضلاً عن وجود الواعظين الواعظات ليقدموا كل المعلومات الدينية المطلوبة للحجاج خلال أداء المناسك والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك .