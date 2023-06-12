‫وزير الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف بـ100 مليون دولار خلال 7 أيام

كتبت أسماء نصار

. أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، فقد تم الإفراج عن 205 آلاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 100 مليون دولار خلال الفترة من 2/6/2023 حتى 8/6/2023 بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الماضى

وأضاف أن الإفراج شمل 149 ألف طن من الذرة بحوالى 53.4 مليون دولار وحوالى 56 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 42 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 5 مليون دولار.

وقال القصير إنه خلال الاسبوعين الماضيين فقط قد تم الإفراج عن أكثر من 360 الف طن من الأعلاف "الذرة وفول الصويا" مؤكدا أن زيادة الافراجات مع انخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج عالميا يجب أن يسهم فى انخفاض أسعار السلع المرتبطة بالاعلاف مناشدا الجميع بتحمل مسئوليتهم الوطنية فى هذه المرحلة .

وأشار إلى أن الدولة لا تألو جهدا فى توفير العملة الصعبة من أجل الإفراج عن مستلزمات الإنتاج لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

واضاف وزير الزراعة أن إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 8 يونيو 2023) 5.6 مليون طن منهم 4.2 مليون طن ذرة، 1.4 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 2.7 مليار دولار .

وأكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهى المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزى وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.