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حصاد الوزارات.. الصحة تكشف حقيقة ظهور وباء محتمل

الثلاثاء، 23 مايو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تكشف حقيقة ظهور وباء محتمل وزارة الصحة -أرشيفية
كتب محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
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