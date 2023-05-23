حصاد الوزارات.. الصحة تكشف حقيقة ظهور وباء محتمل

الخط الأول للقطار السريع هيوصلك من السخنة لمطروح فى 3 ساعات
إلغاء امتحان الإعدادية لطالبين وإحالة آخر للنيابة والتحقيق مع 2 ملاحظين ببنى سويف
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وزيرة التضامن: تكلفة تمويل مشروع "حياة كريمة يتجاوز تريليون جنيه
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وزارة الزراعة تطرح بيضا بأسعار مخفضة فى منافذها بمحافظات الجمهورية
الأوقاف: ننسق مع التضامن لتوزيع 1500 طن "لحوم أضاحى" على الأسر الأولى بالرعاية
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