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أخبار 24 ساعة.. وزير الصحة يعلن إطلاق مبادرة رئاسية جديدة للكشف عن 4 أورام سرطانية

الأحد، 09 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. وزير الصحة يعلن إطلاق مبادرة رئاسية جديدة للكشف عن 4 أورام سرطانية وزير الصحة
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

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