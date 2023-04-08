مترو الأنفاق يوزع 50 ألف وجبة إفطار صائم حتى الآن

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق استمرار حملة هنفطر فى المحطة للعام الثالث على التوالي بالتنسيق مع بنك الطعام المصري لإفطار صائم من خلال توزيع وجبات خفيفة على ركاب مترو الأنفاق، وبتوجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس على الفضالى العضو المنتدب التنفيذي لشركة المترو إنتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة خلال منتصف شهر رمضان المبارك من توزيع عدد خمسون ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم وبالتعاون ورعاية بنك الطعام المصري .

وأوضح متحدث مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي بكير أن وجبة الإفطار الخفيفة تحتوى على زجاجة مياه وعلبة عصير وباكو بسكويت بالعجوة، وأنه يتم القيام بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميآ بعدد 3600 ثلاثة آلاف وستمائة وجبة على الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب، حيث أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو و الأكثر كثافة ( الشهداء - أنور السادات - العتبة - جمال عبدالناصر - شبرا الخيمة - الجيزة ) وأوضح ايضا انه بالتعاون مع جمعية البر والتقوى يتم توزيع خمسمائة وجبة يوميآ لإفطار صائم يوميا بمحطتى ( المرج الجديدة - عين شمس ) بالخط الأول.

وتقوم الحملة بتوزيع الوجبات الخفيفة يوميآ بإشراف العميد حسام السيسى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية بوزارة النقل، وجدير بالذكر ان الحملة والمبادرة تهدف إلى الوصول إلى توزيع عدد مائة ألف وجبه إفطار خفيفة داخل مترو الأنفاق حتى الإنتهاء من شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات .



توزيع وجبات افطار على الركاب



توزيع وجبات افطار على الركاب



توزيع وجبات افطار على الركاب



توزيع وجبات افطار على الركاب



توزيع وجبات افطار على الركاب



توزيع وجبات افطار على الركاب



توزيع وجبات افطار على الركاب



توزيع وجبات افطار على الركاب



توزيع وجبات افطار على الركاب



توزيع وجبات افطار على الركاب



توزيع وجبات افطار على الركاب



توزيع وجبات افطار على الركاب



توزيع وجبات افطار على الركاب