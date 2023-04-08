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الصحة تكشف الهدف من فحص المقبلين على الزواج.. وتؤكد: سلمنا 79 ألف وثيقة

السبت، 08 أبريل 2023 12:29 م
الصحة تكشف الهدف من فحص المقبلين على الزواج.. وتؤكد: سلمنا 79 ألف وثيقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الهدف من مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج تهدف إلى زواج آمن خالٍ من الأمراض المعدية أو الوراثية، مشيرة إلى أن المبادرة تعمل على إجراء حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج.
 
وتابع وزير الصحة والسكان خلال فعاليات المؤتمر الصحفى للإعلان الرسمى عن تفاصيل مبادرة  المقبلين علي الزواج تشمل الفحوصات الطبية الكشف عن الأمراض المعدية والغير سارية، وكذلك توفير المتابعة الطبية للطرفين مما يحد من المضاعفات الإصابة للطرف المصاب ان وجد اصابات بأي من الأمراض.
 

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، المبادرة تستهدف المصريين وغير المصريين، الأجانب منهم واللاجئين المقبلين على الزواج، لافتا إلى هناك تكليف من الرئيس بأن التكلفة الكبرى للمبادرة تتم على الوزارة ولا يتحمل المواطن أعباء مالية كبيرة خلال رحلة الفحص الطبي.

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، عدد الأشخاص المفحوصين خلال المبادرة، وقال إنه تم تسليم أكثر من 79 ألف وثيقة للمقبلين على الزواج .

وأكد عبد الغفار نهدف إلى بناء أسرة سليمة من خلال مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج خالية من الأمراض الوراثية، وعلى المواطنين الاستفادة من المبادرة والفحص وإجراء الفحص النفسى لأنه فى غاية الأهمية للطرفين المقبلين على الزواج.

 


الصحة

المقبلين علي الزواج

فحص المقبلين علي الزواج



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