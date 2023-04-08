الصحة تكشف الهدف من فحص المقبلين على الزواج.. وتؤكد: سلمنا 79 ألف وثيقة

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، المبادرة تستهدف المصريين وغير المصريين، الأجانب منهم واللاجئين المقبلين على الزواج، لافتا إلى هناك تكليف من الرئيس بأن التكلفة الكبرى للمبادرة تتم على الوزارة ولا يتحمل المواطن أعباء مالية كبيرة خلال رحلة الفحص الطبي.

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، عدد الأشخاص المفحوصين خلال المبادرة، وقال إنه تم تسليم أكثر من 79 ألف وثيقة للمقبلين على الزواج .

وأكد عبد الغفار نهدف إلى بناء أسرة سليمة من خلال مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج خالية من الأمراض الوراثية، وعلى المواطنين الاستفادة من المبادرة والفحص وإجراء الفحص النفسى لأنه فى غاية الأهمية للطرفين المقبلين على الزواج.