اليوم السابع
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وزير النقل يحل اللجنة المشرفة على إدارة الكرة بنادى السكة الحديد

السبت، 08 أبريل 2023 07:27 م
وزير النقل يحل اللجنة المشرفة على إدارة الكرة بنادى السكة الحديد المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب سيد الخلفاوى

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قرر المهندس كامل الوزير وزير النقل حل اللجنة المشرفة على إدارة الكرة بنادى السكة الحديد، مؤكدا على احترامه الكامل للعلاقة الوطيدة بين نادي السكة الحديد وكافة الأندية المصرية الأخرى وخاصة نادى المنصورة الرياضى الذي يمثل شعب الدقهلية الكريم والذى يفتخر بأنه أحد أبنائه.
 
جاء قرار وزير النقل بعد علمه بواقعة نشر بيان على صفحة النادى تفيد إلغاء المباراة الودية بين نادى السكة الحديد ونادى المنصورة الرياضى، وهو ما نفاه نادى السكة الحديد.
 
وفى السياق نفى نادى السكة الحديد، ما نشر عن إلغاء المباراة الودية بين نادى السكة الحديد الرياض ونادى المنصورة الرياضى، مؤكدا أن الحديث عن إلغاء المباراة لا اساس له من الصحة وأن مجلس إدارة النادى لم يصدر هذا البيان ولا علاقة له به من قريب أو بعيد، كما أكد على احترامه الكامل لنادى المنصورة الرياضى وكافة الأندية المصرية الأخرى .
 
وأكد البيان أن نادى السكة الحديد ليس له علاقة باي خلاف بين سيد عيسى والعميد محمد البسيوني رئيس نادى المنصورة أو أى من الأندية الرياضية الأخرى حيث تؤكد إدارة النادى مرة أخرى الاحترام التام من نادى السكة الحديد لنادي المنصورة الرياضي وجماهيره العريضة وكافة الأندية المصرية.
 
 

نادي المنصورة

نادي السكة الحديد

السكة الحديد

النقل



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