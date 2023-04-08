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ارتفاع درجات الحرارة غدا وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 35 وأسوان 38 درجة

السبت، 08 أبريل 2023 02:34 م
ارتفاع درجات الحرارة غدا وفرص أمطار والعظمى بالقاهرة 35 وأسوان 38 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد ، ارتفاع فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء،  ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ،  مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.
 
ويتوقع أن يشهد الطقس غدا نشاط رياح على على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية ، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سيناء ، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد  :  القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى  19 درجة  .
 
وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.
 
وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.
 
 
ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".
 
 
 
 
 
 
 

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