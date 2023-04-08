وزير الصحة يعلن إطلاق مبادرة رئاسية جديدة للكشف عن 4 أورام سرطانية

كتب ـ وليد عبد السلام

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة رئاسية جديدة، وهي الفحص عن سرطان البروستاتا والرئة وعنق الرحم والقولون قريبا، لافتا خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد الان بالمعهد القومي للكبد إلى أن الرئيس السيسى يؤكد علي أهمية الاستثمار في صحة الإنسان.

وتابع وزير الصحة والسكان، مبادرة فحص المقبلين علي الزواج هي خير مثال علي الاهتمام بكافة الفئات العمرية وجيل من الأطفال خالي من الأمراض، مشيرا إلي أن مبادرات الرئيس الصحية التى لا يتحمل فيها المواطن أي أعباء مالية.

ووجه " عبدالغفار" الشكر إلى كل الفرق الطبية العاملة في مبادرة فحص المقبلين علي الزواج، مشيرا إلي تدريبة شهور عديدة علي كيفية الفحص الطبي للطرفين المقبلين علي الزواج وتقديم المشورة الطبية وغيرها من خلال دراسات وتدريبات متخصصة ومختلفة.