مصانع الأعلاف تبدأ تسجيل عضويتها فى البورصة المصرية للسلع للحصول على الذرة الصفراء

كتب مدحت وهبة

تبدأ البورصة المصرية للسلع برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، اعتبارا من اليوم السبت وحتى يوم 11 أبريل الجارى في استقبال طلبات مصانع أعلاف الدواجن لتسجيل عضويتها فى البورصة المصرية للسلع، حيث يتم التسجيل عبر الرابط الآتى

‏http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، أنه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية فى تنظيم أسواق السلع الاستراتيجية والأساسية منها، وكذا العمل على إتاحة السلع وضبط واستقرار أسعارها، ومساهمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع لتوفير الأعلاف لصغار مربي الدواجن، فقد قررت وزارة التموين طرح كميات من المخزون لديها من سلعة الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة "طاقة إنتاجية من 20 إلى 100 طن يوم" لتحويلها الى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن .

وشدد الدكتور إبراهيم عشماوى على ضرورة الالتزام بالضوابط والمحددات المنشورة على موقع البورصة المصرية للسلع فى هذا الشأن، على أن تبدأ المصانع فى تسجيل عضويتها بالبورصة المصرية للسلع ابتداء من اليوم السبت الموافق 8 أبريل وحتى يوم الثلاثاء 11 أبريل حتى يمكنها شراء الذرة الصفراء عبر منصة البورصة المصرية للسلع قريباً مع تحويل كميات الذرة الصفراء المشتراة إلى علف دواجن ومن ثم بيع ذلك العلف إلى صغار مربى الدواجن مع الإفصاح عن الجهات المشتراة للأعلاف واحجام الأعلاف التى تم بيعها لصالح صغار مربى الدواجن لافتا بوجوب البيع لجهات لديها بطاقة ضريبية وسجل تجارى سارى على أن تكون انتاجية تلك الجهات بحد أقصى 20 ألف طائر عام.