اليوم السابع
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غلق كلى لشارع السودان وتقاطعه مع جامعة الدول.. تفاصيل تحويلات المرور "فيديو"

السبت، 08 أبريل 2023 08:41 م
غلق كلى لشارع السودان وتقاطعه مع جامعة الدول.. تفاصيل تحويلات المرور "فيديو" تغطية خاصة لتليفزيون اليوم السابع

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بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة، استعرضت من خلالها تعيين الإدارة العامة لمرور الجيزة للخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية لمطلع محور أحمد عرابى الجديد، فى الاتجاه القادم من شارع المطار، والمؤدى إلى شارع أحمد عرابى "ميدان سفنكس"، ما يستلزم الغلق الكلى لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية فى الاتجاه القادم من أرض اللواء، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة يومين إبتدءاً من صباح يوم الأحد 9/4/2023 وحتى صباح يوم الإثنين 10/4/2023 وذلك من الساعة 12 صباحاً حتى 7 صباحاً.

الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية، على النحو التالى:

حركة سير المركبات بشارع السودان القادمة من مناطق أرض اللواء، وترغب بالسير اتجاه شارع أحمد عرابى تقوم بالدخول يميناً بشارع جلال الدين الحمامصى قبل منطقة الغلق الكلى مباشرة.

السير يساراً بشارع عبدالمنعم الصاوى وصولاً حتى شارع أحمد عرابى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين


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