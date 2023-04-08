أخبار مصر.. التموين تطرح كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية وتسريح طلابها بعد تعرضها لأزمة مالية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية بسبب أزمة مالية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إغلاق مدرسة كلية النصر للبنات (EGC) بالإسكندرية وتسريح طلابها بعد تعرضها لأزمة مالية.

التموين تطرح كعك العيد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25%

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من منتجات كعك العيد في منافذ الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25 %، كما يتم طرح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. بدء صرف رواتب أبريل بالزيادة الجديدة لموظفى الحكومة الخميس المقبل تبدأ الجهات الحكومية، صرف رواتب العاملين عن شهر أبريل بالزيادة الجديدة في الأجور يوم الخميس المقبل الموافق 13 أبريل حتى يوم الأحد الموافق 30 من الشهر الجاري، قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد.

أسعار الذهب تنخفض 60 جنيها خلال أسبوع.. وعيار 21 بـ 2160 جنيها للجرام

تشهد أسعار الذهب في مصر هبوط بحوالي 60 جنيها على مدار أسبوع، منذ فتح التداول يوم السبت 1 أبريل وحتى اليوم السبت 8 أبريل، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 من 2220 جنيها للجرام إلى 2160 جنيها للجرام في تعاملات اليوم، مع هدوء المضاربة العنيفة على الذهب في الأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851 جنيها.

عيار 24 يسجل 2469 جنيها.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

اونصة الذهب 2006 دولارات.

مصانع الأعلاف تبدأ تسجيل عضويتها فى البورصة المصرية للسلع للحصول على الذرة الصفراء تبدأ البورصة المصرية للسلع برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس البورصة المصرية للسلع، اعتبارا من اليوم السبت وحتى يوم 11 أبريل الجارى في استقبال طلبات مصانع أعلاف الدواجن لتسجيل عضويتها فى البورصة المصرية للسلع. الأوقاف: تلقى طلبات حجز صك الإطعام بقيمة 300 جنيه دون خصم المصروفات تواصل وزارة الأوقاف، مشروع صكوك الإطعام لعام 2023م، بقيمة 300 جنيه للصك وتذهب القيمة كاملة فى صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، علمًا بأن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة ودون خصم أى مصروفات إدارية.

ارتفاع فى درجات الحرارة على الأنحاء كافة.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية ، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.