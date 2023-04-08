أخبار 24 ساعة.. التضامن تطلق برنامج "الرائدة تسأل" للرد على المستفيدين فى القرى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التضامن تطلق برنامج "الرائدة تسأل" للرد على المستفيدين فى القرى.. صور
عميدة إعلام عين شمس تشيد باهتمام المتحدة تقديم محتوى كوميدى وتؤكد: جاذب ومميز
المدارس الفندقية فى الجيزة تبدأ تصنيع كعك العيد لطرحه بالأسواق بأسعار مخفضة
وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحون مسجد الله نور السموات والأرض
وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يشهدان توزيع 4 أطنان لحوم صكوك إطعام
شيخ الأزهر: رخصة التعدد في الزواج ليست مطلقة وإنما مقيدة بقيود مثل العدل
التنمية المحلية: تمويل 107 آلاف مشروع صغير باستثمارات 13.5 مليار جنيه وفرت 731 ألف فرصة عمل
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