اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار 24 ساعة.. التضامن تطلق برنامج "الرائدة تسأل" للرد على المستفيدين فى القرى

السبت، 08 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التضامن تطلق برنامج "الرائدة تسأل" للرد على المستفيدين فى القرى برنامج الرائدة تسأل

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التضامن تطلق برنامج "الرائدة تسأل" للرد على المستفيدين فى القرى.. صور

عميدة إعلام عين شمس تشيد باهتمام المتحدة تقديم محتوى كوميدى وتؤكد: جاذب ومميز

المدارس الفندقية فى الجيزة تبدأ تصنيع كعك العيد لطرحه بالأسواق بأسعار مخفضة

شيخ الأزهر: رخصة التعدد في الزواج ليست مطلقة وإنما مقيدة بقيود مثل العدل

 


وزاره التضامن

التنميه المحليه

شيخ الازهر

التعليم العالى

وزير النقل

الصحه

النقل

رحله الحج

كعك العيد

الاوقاف



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