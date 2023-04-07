اليوم السابع
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نقابة الأطباء تعلن عن رحلة للحج السياحى لعام 2023

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:08 م
نقابة الأطباء تعلن عن رحلة للحج السياحى لعام 2023 نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، عن رحلة الحج سياحي "5 نجوم" للأطباء وأسرهم طبقا لضوابط وزارة السياحة 14 يوما 13 ليلة في الفترة من 1 إلى 14 ذي الحجة 1444.

 

وأوضحت، أنه سيتم التقديم للأطباء ومرافقيهم من الدرجة الأولى بمقر النقابة العامة للأطباء حتى 10 أبريل 2023 وبمقرات النقابات الفرعية ، يشترط تقديم الطبيب اولا مع الوالد او الوالده، على أن يتم سداد مبلغ 40100 جنيه مع صورة جواز سفر وصورة البطاقة "صالحين لمدة عام" وذلك لحين ظهور نتيجة قرعة وزارة السياحة.

 

كما سيتم إجراء قرعة للأطباء فقط الذين لم يحالفهم التوفيق في قرعة وزارة السياحة على التأشيرات الخاصة بالنقابة "في حالة ورودها"، لافته إلى أن سعر رحلة الحج لم يتم تحديده وسيتم الاعلان عنه بمجرد تحديده.

 

 وأوضحت أن هناك مجموعة من الشروط العامة للتقديم، منها:

- التقديم فقط لمن لم يسبق له الحج من قبل.

- السيدات اقل من 45 بمحرم لم يسبق له الحج.

 - التقديم فى جهة واحدة فقط فلا يحق من تقدم في رحلات الحج التابعه لوزاره الداخليه أو وزارة التضامن الاجتماعي التقديم الا في جهه واحده فقط.


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