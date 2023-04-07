اليوم السابع
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نقابة الأسنان تعلن صدور الدفعة الحادية عشر من تراخيص مزاولة المهنة

الجمعة، 07 أبريل 2023 01:09 م
نقابة الأسنان تعلن صدور الدفعة الحادية عشر من تراخيص مزاولة المهنة نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن صدور الدفعة الحادية عشر من تراخيص مزاولة المهنة للمتقدمين بالنقابة العامة، مشيرة إلى أن آخر موعد للاستلام هو يوم الأربعاء 18 إبريل 2023 .

 

وأضافت النقابة، أنه سيتم الإعلان تباعاً عن الدفعات الجديدة من التراخيص وموعد استلام بطاقات العضوية على صفحة النقابة طبقاً لتاريخ إصدار ترخيص مزاولة المهنة.

 

واوضحت أن مواعيد العمل بالنقابة خلال شهر رمضان : من يوم الأحد للخميس من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثانية عصراً، لافته إلى أنه سيتم الإستلام بموجب أصل كعب إستمارة التقديم + البطاقة الشخصية للطبيب.


نقابة الاسنان

تراخيص مزاولة مهنة طب الأسنان

نقابة أطباء الأسنان



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