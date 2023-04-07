وزير الأوقاف ومحافظ الجيزة يشهدان توزيع 4 أطنان لحوم صكوك إطعام

كتبت - مرام محمد

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، توزيع الدفعة (25) من لحوم الأوقاف بواقع 4 أطنان لحوم ليصل إجمالي ما تم توزيعه بمحافظة الجيزة (64) طن حتى الآن، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعاون جميع مؤسسات الدولة في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى هامش الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الجيزة.

وأشاد محافظ الجيزة بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام والأضاحي وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الاولي بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأكد أنه هناك تعاون دوري قائم مع وزارة الأوقاف بما يحقق النفع لمواطني الجيزة، مشيرا أنه سيتم إيصال اللحوم والسلع الغذائية إلى مستحقيها والتيسير عليهم من خلال لجنة تشكل يمثل فيها كافه الجهات المعنية.

رافق الوزير والمحافظ، إبراهيم ناجي الشهابي نائب محافظ الجيزة، واللواء شاكر محمد يونس سكرتير عام المحافظة، ومحمد نور الدين السكرتير المساعد، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة، والدكتور ناصر السقا وكيل مديرية أوقاف الجيزة، ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة.