اليوم السابع
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عميدة إعلام عين شمس تشيد باهتمام المتحدة تقديم محتوى كوميدى وتؤكد: جاذب ومميز

الجمعة، 07 أبريل 2023 04:30 م
عميدة إعلام عين شمس تشيد باهتمام المتحدة تقديم محتوى كوميدى وتؤكد: جاذب ومميز الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أشادت الدكتورة هبة شاهين عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، بالمحتوى الكوميدى الذى تحرص على تقديمه الشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2023.
 
وأضافت عميدة كلية الإعلام بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن مسلسل الكبير أوى من المسلسلات الكوميدية التى ينتظرها الجمهور كل عام ، لافتة إلى أن مسلسلات المتحدة الأكثر تميزاً وتتنوع ما بين الكوميدى والاجتماعى والتاريخى والدينى.
 
 
ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع وتعالج قضاياه.
 
وكان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان في جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخي، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة في تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.

مسلسلات رمضان 2023

مسلسلات رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركه المتحده للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان



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