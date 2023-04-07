التقرير الأسبوعى لوزارة التعليم.. فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية

كتب محمود طه حسين

أصدر المركز الإعلامي ل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من (الأحد 2 إبريل - الخميس 6 إبريل) 2023 ويتضمن ما يلي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق ب المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2024/2023، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددها 51 مدرسة هذا العام.

وزير التربية والتعليم يستعرض أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب خطة الوزارة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 ويكشف عن خطة الوزارة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات بشكل منضبط.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تحرص على إجراء امتحانات الثانوية العامة بدرجة عالية من الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، حتى يأخذ كل طالب حقه.

كما كشف الوزير عن الاجراءات التأمينية المتعلقة بورقة الإجابة وخاصة فيما يتعلق بالجزء الخاص ببيانات الطالب، حيث تم وضع أكثر من باركود على البابل شيت وورقة الاجابة للأسئلة المقالية سواء أعلى أو أسفل الورقة لإثبات ورقة الطالب، مضيفًا أنه عند التظلم سيزود الطالب بصورة كراسة الأسئلة الخاصة به وكذلك صورة البابل شيت الخاص به.

واستقبل وزير التربية والتعليم يستقبل وفداً من اتحاد الصناعات المصرية وشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات لتعزيز أوجه التعاون في مشروعات تطوير مدارس التعليم الفني.

وثمن الوزير دور الشريك الصناعى، باعتباره عاملا أساسياً فى النهوض بالتعليم الفنى، مشيرًا إلى أن التعليم الفني هو أحد أهم الاعمدة الرئيسية في جودة الانتاجية وسرعتها والترويج لها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد الدكتور رضا حجازي على دور اتحاد الصناعات وشركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، كجهات فاعلة فى دعم جهود تطوير مدارس التعليم الفنى، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق بشكل مؤسسى لضمان الاستدامة، وإنتاج كوادر على مستوى عالٍ من المهنية والتقنية الفنية.

وأوضحت الوزارة أنه تحت شعار "تغذية أطفالنا مسئولية الجميع"..وزير التربية والتعليم يشارك فى فعاليات الندوة التثقيفية لنشر الوعى الصحى والقضاء على أمراض سوء التغذية بمدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية بالجيزة، وذلك في إطار تعزيز الوعى على مستوى المدارس والأسر المصرية للكشف عن أمراض سوء التغذية ومخاطر التغذية غير السليمة للأطفال خلال الفترة القادمة.

يأتي ذلك فى إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للتأمين الصحى، والمعهد القومي للتغذية، وبرنامج الأغذية العالمي WFP، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لدى الأطفال والطلاب في المدارس، حيث من المقرر عقد مجموعة من الندوات التوعوية للطلاب وأولياء الأمور فى 17 محافظة وذلك سعيا لنشر الوعى الصحى والقضاء على الأمراض الناجمة عن سوء التغذية والاهتمام بالأطفال مرضى السكر.

وأكد الدكتور رضا حجازى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها بناء الإنسان، مشيدا بالمبادرة الرئاسية لعلاج أمراض سوء التغذية لدى الاطفال والطلاب بالمدارس، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية الاهتمام بأنماط التغذية لدى الأطفال.

وأشارت الوزارة إلى أنه يوم الأربعاء استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية مع قيادات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمركز الإقليمي لتعليم الكبار آليات العمل خلال الفترة المقبلة للقضاء على الأمية وتنسيق العمل بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والإدارة المركزية لمكافحة التسرب من التعليم وتعليم الكبار بالوزارة.

وقد استعرض الاجتماع الآليات والاجراءات التي تنفذها الوزارة في ضوء المشروع القومي لمحو الأمية في الوقت الحالي، وكذا الرؤية المستقبلية في هذا المشروع القومي، تحقيقًا للهدف المنشود "مصر بلا أمية 2030".

وأكد الوزير أن قضية محو الأمية تعد أحد أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم وتوليها اهتماما بالغا، وفقًا لخطة الدولة لمحو الأمية وبناء "الجمهورية الجديدة"، واهتمام القيادة السياسية بملف محو الأمية باعتباره من أولويات الدولة المصرية.

وتابع الوزير أن ملف الأمية والارتداد للأمية من الملفات التى تعترض مسيرة التنمية والتقدم، موجها الحضور بدراسة كافة المشكلات والتحديات التي تواجه آليات محو الأمية في مصر، وتفعيل تعزيز التعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات العمل الأهلى والجهات والمنظمات الشريكة لتركيز الجهود في هذا الملف.

كما أكد الدكتور رضا حجازي على أهمية تحديث قواعد البيانات لنسب الأمية في مصر متضمنة توزيعهم الجغرافي حتى يسهل استهدافهم، موجها قيادات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار والمركز الاقليمي لتعليم الكبار بضرورة تبني المدخل التنموي والتمكيني في محو الأمية وتعليم الكبار.