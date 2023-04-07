"السكينة والطمأنينة وفضائل العشر"..موضوع خطبة الجمعة اليوم

كتب لؤى على

يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "السكينة والطمأنينة وفضائل العشر"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الإلتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

وكانت قد حددت وزارة الأوقاف عناوين خطب الجمعة لشهر إبريل وذلك على النحو الآتى: