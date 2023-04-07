اليوم السابع
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الجمعة، 07 أبريل 2023 08:13 ص
أكرم القصاص
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"السكينة والطمأنينة وفضائل العشر"..موضوع خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 07 أبريل 2023 08:00 ص
"السكينة والطمأنينة وفضائل العشر"..موضوع خطبة الجمعة اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "السكينة والطمأنينة وفضائل العشر"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الإلتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.

 
وكانت قد حددت وزارة الأوقاف عناوين خطب الجمعة لشهر إبريل وذلك على النحو الآتى:
 
الجمعة الأولى : 7/ 4/ 2023م - السكينة والطمأنينة وفضائل العشر.
 
الجمعة الثانية : 14/ 4/ 2023م - كيف نستقبل ليلة القدر؟
 
الجمعة الثالثة : 21/ 4/ 2023م - حق الرحم.
 
الجمعة الرابعة : 28/ 4/ 2023م - حق العمل.

 


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