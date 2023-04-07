المدارس الفندقية فى الجيزة تبدأ تصنيع كعك العيد لطرحه بالأسواق بأسعار مخفضة

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بدء استعداد المدارس الفندقية لعيد الفطر المبارك بتصنيع الكعك والبسكويت والحلوى وطرحها بمنافذ البيع بالمحافظة بأسعار لا تقبل المنافسة وبجودة عالية وخامات مميزة لتنشيط مشروع رأس المال، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفنى ودعمه وتشجيعه لخلق جيل قادر على التنافسية في كافة نواحي تخصصات التعليم الفني والمساعدة في خدمة البيئة المحيطة والمساهمة في الحد من الغلاء وتوفير منتج جيد وبأسعار تنافسية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، والدكتورة صفاء القزاز مدير عام إدارة التعليم الفنى بالمديرية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان لها اهتمامها البالغ بالنهوض بمدارس التعليم الفنى وتطويرها والارتقاء بها لما تمتلكه من أدوات وموارد وكوادر بشرية ماهرة ومدربة لسوق العمل، مشيرة إلى اهتمامها الدائم بتشجيع طلبة التعليم الفني وإبراز أنشطتهم ودعمها.