التضامن تطلق برنامج "الرائدة تسأل" للرد على المستفيدين فى القرى.. صور

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الجمعة مع بداية النصف الثانى من شهر رمضان المبارك على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك - انستجرام - تويتر)، برنامج بث مباشر "الرائدة تسأل. وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اطلقت وزارة التضامن الاجتماعى ويجيب" الشيخ مجدى عاشور مستشار التوعية الدينية بوزارة التضامن الاجتماعى فى النجاح الذى حققه البرنامج خلال العامين الماضيين.

وتأتى فكرة البرنامج من طرح الرائدة المجتمعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لما يقابلها من أسئلة واستفسارات تطرح عليها من قبل المستفيدين فى المدن والقرى، كما تطرح الرائدة عددا من الأقاويل التى يساء فهمها من الناس، ويرد عليها فضيلة الشيخ مجدى عاشور بالرد الوافى الصحيح.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعى لزيادة وعى المستفيدين خلال الشهر الفضيل؛ حيث طرحت من بداية شهر رمضان المبارك؛ عدداً من المنشورات والفيديوهات الخاصة ببرامج الوزارة ومستفيديها.

وتنشر حسابات وزارة التضامن الاجتماعى برنامج الوعى والمجتمع وهو عبارة عن 30 فيديو لمشايخ من الأزهر الشريف ودار الإفتاء ورجال الدين المسيحى عن التوعية بالقضايا الاجتماعية الخاصة بالأسرة المصرية، كما تقدم الوزارة مدفع التضامن للسنة الثانية على التوالى، وهى قصة مختصرة لأحد مستفيدينا يمكن أن تقرأها بشكل سريع قبل مدفع الإفطار.

كما تطلق الوزارة خلال الشهر الفضيل حملة "مع التضامن أنت فى أمان"، من خلال الإذاعة المصرية، وعلى منصات التواصل الاجتماعى وهى عبارة عن رسائل مختصرة بالرسوم المتحركة لما تقدمه الوزارة من برامج، كما تقدم الوزارة امساكية يومية مدون عليها إنجازات وأرقام حققتها الوزارة خلال هذا العام.

وتمتلك منصات التواصل الاجتماعى لوزارة التضامن الاجتماعى 3 ملايين و300 ألف متابع، وحققت خلال العام 2022 وصولا للجمهور بلغ 33 مليون شخص، وحققت فيديوهاتها عدد مشاهدات وصل إلى 24 مليون مشاهدة.