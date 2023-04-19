أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: توفير كعك العيد فى المنافذ ومعرض السلع الغذائية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر وتحرير سيناء
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه
"معلومات الوزراء": صناعة الأثاث توفر 900 ألف وظيفة معظمها بالقطاع غير الرسمى
رئيس الوزراء يوجه بالتعامل بحسم مع أى تعد على الأراضى الزراعية أو مخالفة بناء
رئيس الوزراء يوجه بتفعيل غرف الطوارئ والأزمات خلال إجازة عيد الفطر المبارك
"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة