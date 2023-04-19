اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:33 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: توفير كعك العيد فى المنافذ ومعرض السلع الغذائية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: توفير كعك العيد فى المنافذ ومعرض السلع الغذائية وزارة الزراعة - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر وتحرير سيناء

"معلومات الوزراء": صناعة الأثاث توفر 900 ألف وظيفة معظمها بالقطاع غير الرسمى
رئيس الوزراء يوجه بالتعامل بحسم مع أى تعد على الأراضى الزراعية أو مخالفة بناء
رئيس الوزراء يوجه بتفعيل غرف الطوارئ والأزمات خلال إجازة عيد الفطر المبارك

 


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