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"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 04:26 م
"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وفريق عمل مدرستي الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية ونهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بداية من 18 أبريل 2023 وحتى 28 أبريل 2023، عبر الرابط التالي: http://tawzef.emis.gov.eg/ 
 
 
 
وتقوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية مرموقة؛ للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، وتهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية فى طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي.
 
وأكدت الوزارة أنه سيتم تشكيل فريق عمل المدارس المعلن عنها من العاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة، ويتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني، والوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط، وسيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقدم للالتحاق بها، وسيتم التواصل مع المتقدمين فور غلق باب التقدم عبر البريد الإلكتروني والهاتف لتحديد موعد المقابلات الشخصية، التي سيتم على إثرها اختيار فريق عمل كل مدرسة.

التربية والتعليم

التقدم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

اخبار مصر

مدارس التكنولوجيا التطبيقية



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