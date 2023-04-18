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القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 11:21 م
القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع
كتب زكى القاضى

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بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1444هـ، وجاء نصها :" السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة والعطاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعياً العلى القدير أن يعيده عليكم وعلى مصرنا العزيزة وشعبها الكريم بكل الخير واليمن والبركات .
 
ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة المباركة يؤكدون وفاءهم للمهام والمسئوليات المكلفين بها للدفاع عن الوطن أرضاً وشعباً باذلين من أجله كل غالٍ ونفيس صوناً لمقدراته ومستقبل شعبه العظيم، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها،
وكل عام وسيادتكم بخير.
 
كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.
 
هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بهذه المناسبة.
 
كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.
 

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