‫وزير الرى يشكل لجنة طوارئ لمتابعة أوضاع بعثة الرى فى السودان

كتبت أسماء نصار

قرر الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تشكيل غرفة طوارئ بقطاع شئون مياه النيل للمتابعة على مدار الساعة لأوضاع بعثة الرى المصرى فى السودان والتنسيق مع الوزارات المختلفة لتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم على أن يتم إعداد تقرير يومى لعرضه عليه.

وأجرى سويلم اتصالا هاتفيا بأعضاء البعثة وتم التنبيه بضرورة الإلتزام التام بالتنسيق مع السفارة المصرية بالسودان وتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوترات إلى أن يتم استقرار الأوضاع.

وتعرب وزارة الموارد المائية والرى عن خالص تمنياتها بإستقرار الأوضاع بدولة السودان الشقيقة وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي في أقرب وقت بإذن الله .