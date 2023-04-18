وزارة الزراعة: توفير كعك العيد فى المنافذ ومعرض السلع الغذائية

كتبت أسماء نصار

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن منتجات الوزارة من الكعك مطروحة للبيع فى منافذ وزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن تلك المنتجات خضعت لجميع معايير الجودة التى اعتمدها مركز البحوث الزراعية، ممثلاً فى معهد تكنولوجيا الأغذية لضمان جودتها وصلاحيتها للاستهلاك.



وأضاف إبراهيم أن الأسعار تتناسب مع جميع الفئات، مشيرًا إلى أنه تم انتاج كعك بمعرفة المشروع الخدمي للتغذية المدرسية وأيضًا كعك اخر بمعرفة مركز البحوث الزراعية .



أوضح إبراهيم أن كيلو الكعك يبدأ من 120 جنيها للسادة و 150 للمكسرات، والبسكويت النشادر 120 جنيه و البرتقال 150 جنيه ، والغريبة السادة 130 جنيهًا والمكسرات 150 جنيه والمنين 80 جنيهًا ، و البيتى فور المشكل 150 جنيهًا و السادة 180 جنيه وذلك للأصناف التى تم إنتاجها فى مركز البحوث الزراعية .



وأكد أن الأصناف التى تم انتاجها بمعرفة المشروع الخدمي للتغذية المدرسية 80 جنيهًا لكيلو الكعك وبسكويت النشادر 90 جنيه ، و البيتى فور 110 والغريبة 100 والشكلمة 120 وسابليه الشيكولاته 120.