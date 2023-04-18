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جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 04:15 م
جدول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالقاهرة أيمن موسى مدير تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك وفق توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، والالتزام بكافة تعليماته، ومنها الالتزام بتاريخ عقد الإمتحانات بدأ من يوم السبت الموافق  6/5/2022، وعدم عقد أى امتحانات خارج المواعيد المحددة، واتباع كافة الإجراءات المتبعة في العملية الامتحانية.
 
وجاء جدول أولى ثانوى كالتالى: 
 
السبت 6 مايو: اللغة العربية - ثلاث ساعات
الإثنين 8 مايو: فلسفة ومنطق - ساعة ونصف 
الأربعاء 10 مايو: اللغة الأجنبية - الثانية ساعة ونصف
السبت 13 مايو: الجغرافيا - ساعة ونصف 
الإثنين 15 مايو: اللغة الأجنبية الثانية - ساعتين ونصف 
الاربعا 17 مايو: كيمياء - ساعة ونصف 
السبت 20 مايو: فيزياء - ساعة ونصف 
الاثنين 22 مايو: تاريخ - ساعة ونصف 
الأربعاء 24 مايو: رياضيات - ثلاث ساعات 
الخميس 25 مايو: أحياء - ساعة ونصف
 
تبدأ الامتحانات 9 صباحا ويتم عقد الامتحان ورقيا لطلاب المنازل والطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية والطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وطلاب المدارس التي لا يتوافر بها شبكة الإنترنت.
 
جدول امتحانات الصف الثانى الثانوى
 
الأحد 7 مايو: لغة عربية - 3 ساعات 
الثلاثاء 9 مايو: تطبيقات الرياضيات - 2.5 ساعة لقسم علمى- وجغرافيا ساعتين لقسم أدبى.
الخميس 11 مايو: لغة أجنبية أولى - 3 ساعات
الأحد 14 مايو: فيزياء ساعتان لقسم علمى – فلسفة ومنطق ساعتان لقسم أدبى 
الثلاثاء 16 مايو: لغة أجنبية ثانية - ساعة ونصف 
الخميس 18 مايو: جبر وتفاضل وحساب مثلثات -3 ساعات 
الأحد 21 مايو: كيمياء ساعتان لقسم علمى – علم نفس والاجتماع ساعتان.
الثلاثاء 23 مايو: الأحياء ساعتان لقسم علمى – التاريخ ساعتان لقسم أدبى.
 
تبدأ الامتحانات 9 صباحا ويتم عقد الامتحان ورقيا لطلاب المنازل والطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية والطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وطلاب المدارس التي لا يتوافر بها شبكة الإنترنت.

الامتحانات

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