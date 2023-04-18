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عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر وتحرير سيناء

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:57 م
عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر وتحرير سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 152 لسنة 2023 فى شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء.
 
نشر القرار فى الجريدة الرسمية.
 

 


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