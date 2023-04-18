الرئيسية أخبار عاجلة عفو رئاسى عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر وتحرير سيناء الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:57 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 152 لسنة 2023 فى شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء. نشر القرار فى الجريدة الرسمية. السيسي الرئيس السيسي عيد الفطر عيد تحرير سيتاء عفو رئاسي الجريدة الرسمية عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل المخطط التفصيلى الثلاثاء، 18 أبريل 2023 12:09 م الجريدة الرسمية تنشر قرار إلغاء الشارع التخطيطى امتداد شارع المحولات والمتقاطع مع شارع العروبة الأحد، 16 أبريل 2023 11:29 ص الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الجيزة بإلغاء شارع تخطيطى يمر بقطعة أرض ملك مواطن الأحد، 16 أبريل 2023 11:12 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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