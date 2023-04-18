اليوم السابع
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التعليم تسمح لمن تعذر دخوله امتحان الدور الأول من lلطلبة المصريين فى الخارج بدخول الدور الثان

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 08:36 م
التعليم تسمح لمن تعذر دخوله امتحان الدور الأول من lلطلبة المصريين فى الخارج بدخول الدور الثان إعلان وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام الجلوس الطلاب المتقدمين لامتحانات (الترم الثاني) 2023 علي نظام ابناؤنا في الخارج والبريد الإلكتروني الرسمي الخاص بالطالب لدخول الامتحانات، موضحة أنه لمعرفة رقم الجلوس والبريد الإلكتروني يجب على الطالب الدخول بحساب ولي الأمر علي الرابط التالي: 
https://sabroad-register.emis.gov.eg/Ide.../Account/Login...
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تمت الموافقة على السماح للطلاب الذين لم يتمكنوا من التقدم لامتحانات الدور الأول نظرا لظروفهم القهرية بالتقدم لامتحانات الدور الثاني.
 

التربية والتعليم

امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج

التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج

اخبار مصر



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