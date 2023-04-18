الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه

كتب ﻣﺤﻤﻮﺩ عبد الراضي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة.

كشفت قوات الأمن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال بعض شركات الأدوية من خلال قيامهم بتأسيس إحدى الشركات لإدارة الصيدليات وقاموا بالحصول على كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية من العديد من شركات الأدوية، وذلك بنظام "الآجل" نظير تحريرهم شيكات بنكية لصالحهم مقابل قيمة تلك الأدوية وتبين أنها "بدون رصيد" مما مكنهم من الحصول على أدوية بمبالغ مالية كبيرة والإستيلاء عليها بدون وجه حق.

وامتنع المتهمون عن سداد المبالغ المالية المستحقة عليهم، وحاولوا غسل تلك الأموال عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ (300 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.