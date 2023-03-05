الرئيسية أخبار عاجلة أخبار 24 ساعة.. الصحة: إصدار أول 2841 شهادة صحية موثقة للمقبلين على الزواج الأحد، 05 مارس 2023 12:00 ص وزارة الصحة - أرشيفية إعداد سيد الخلفاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: التأمينات الاجتماعية: زيادة المعاشات تكلف الدولة 55 مليار جنيه سنويا الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر من تخفيف الملابس الصحة: إصدار أول 2841 شهادة صحية موثقة للمقبلين على الزواج المحطات النووية تعلن رسميا تشغيل الرصيف البحرى لاستقبال معدات الضبعة العاصمة الإدارية: سلمنا 20 مبنى بالإضافة لنقل 9 آلاف موظف حكومي متحدث الكهرباء: ثلث القوة العاملة بالوزارة انتقلت للعمل بالعاصمة الإدارية "التعمير والإسكان" يقرر تأجيل حجز وحدات مشروعات جنة وسكن مصر ودار مصر تعرف على جدول مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 قطع المياه 4 ساعات عن مركز العياط بالجيزة بدءا من 12 منتصف ليل الأحد النقل: بدء التشغيل التجريبى لكوبرى كفر الدوار أمام حركة السيارات والمركبات ارتفاع بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة وأسوان 37 الصحة: إجراء 1.6 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار القوى العاملة تشارك بندوة عن التوظيف العادل والأخلاقى لشركات إلحاق العمالة بالخارج وزيرة الهجرة: ندرس احتياجات سوق العمل فى القاهرة وكازاخستان لتحديد أوجه التعاون تعرف على مواعيد رى القمح خلال الأسبوع الحالى التموين تصرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات الشهر الجارى التضامن تستمر اليوم فى صرف معاشات مارس من ماكينات الصراف الآلى الزراعة: المرور على 3 آلاف و441 محل تجارة مبيدات وتحرير 24 محضر مخالفة انطلاق قافلة الأزهر الطبية العامة إلى الواحات البحرية بتوجيهات الإمام الأكبر تعرف على موعد بدء ليلة النصف من شعبان وأفضل دعاء القوى العاملة: حصر العمالة غير المنتظمة بأسوان لشمولها بالرعاية الصحية والاجتماعية التضامن تعلن توصيات المؤتمر الإقليمى الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية" وزير الرى يتفقد منطقتى وادى النقرة ونصر النوبة بأسوان لمتابعة منظومة الرى الزراعة تتعاون مع المجر في مجال ترشيد مياه الري ونقل التكنولوجيا الحديثة الزراعة: اجتماع الشبكة الدولية للأرز أغسطس المقبل .. التفاصيل اخبار مصر اخبار مصرية اهم الاخبار اخبار مصر اليوم اخبار الوزارات الموضوعات المتعلقة أخبار × 24 ساعة.. "التأمينات": زيادة المعاشات 15% تكلف الدولة 55 مليار جنيه السبت، 04 مارس 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. التأمينات: 11 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات الجمعة، 03 مارس 2023 12:00 ص أخبار × 24 ساعة.. عودة العمل بالتوقيت الصيفى لترشيد استهلاك الطاقة الخميس، 02 مارس 2023 12:01 ص أخبار × 24 ساعة.. التعليم تعتمد جداول امتحانات الدور الأول للثانوية العامة الأربعاء، 01 مارس 2023 12:00 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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