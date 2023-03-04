وزير الرى يتفقد منطقتى وادى النقرة ونصر النوبة بأسوان لمتابعة منظومة الرى

كتبت أسماء نصار

. تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى منطقتى وادى النقرة ونصر النوبة، فى إطار زيارته لمحافظة أسوان، حيث زار محطة النقرة الرئيسية رقم 1 الواقعة على نهر النيل والتى تغذى منطقة وادى النقرة بالمياه، كما تفقد سيادته محطات النقرة 2 و 3 و 4 والتى تقوم برفع المياه بالتتابع وصولاً للأراضى الزراعية بوادى النقرة

ووجه سويلم بسرعة استكمال أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمل وحدات محطات الرفع، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع، وتفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها، لضمان استمرارية التشغيل بالوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة.

كما تفقد ترعة النقرة الرئيسية، حيث وجه بسرعة نهو أعمال تكريك وتجريف الترعة بطول 13.20 كيلومتر فى المسافة من كيلو 6.80 وحتى كيلو 20، مع سرعة نهو أعمال الرفع المساحى وإعداد العقود والطرح لأعمال تكريك المسافات المتبقية من الترعة، و إجراء دراسة متكاملة لمنظومة الصرف الزراعى بالمنطقة .

كما تفقد وزير الرى محطتى الطويسة القديمة والجديدة بمنطقة نصر النوبة، موجهاً بسرعة رفع كفاءة محطة خلط خور السيل 1 الداعمة لمنظومة الرى بالمنطقة، مع توفير وحدة طوارئ بالمنطقة .

والتقى سويلم بالمنتفعين بمنطقتى وادى النقرة ونصر النوبة وإستمع إلى طلباتهم وإقتراحاتهم، حيث أكد على أهمية قيام المزارعين بترشيد إستخدام المياه بالمنطقة من خلال إستخدام أنظمة الرى الحديث بأراضيهم، مؤكداً على قيام الوزارة من جانبها بسرعة نهو أعمال تكريك قناة وادى النقرة الرئيسية ونهو أعمال الصيانة بمحطات الرفع بوادى النقرة .

الجدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ 65 ألف فدان يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الاجمالى 145 كيلومتر، كما تضم المنطقة عدد قرى و 5 مرشحات مياه شرب لخدمة هذه القرى.