اليوم السابع
Ads
السبت، 04 مارس 2023 03:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الرى يتفقد منطقتى وادى النقرة ونصر النوبة بأسوان لمتابعة منظومة الرى

السبت، 04 مارس 2023 03:52 م
وزير الرى يتفقد منطقتى وادى النقرة ونصر النوبة بأسوان لمتابعة منظومة الرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى منطقتى وادى النقرة ونصر النوبة، فى إطار زيارته لمحافظة أسوان، حيث زار محطة النقرة الرئيسية رقم 1 الواقعة على نهر النيل والتى تغذى منطقة وادى النقرة بالمياه، كما تفقد سيادته محطات النقرة 2 و 3 و 4 والتى تقوم برفع المياه بالتتابع وصولاً للأراضى الزراعية بوادى النقرة .

ووجه سويلم بسرعة استكمال أعمال الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرارية عمل وحدات محطات الرفع، وإنهاء أعمال العمرات المطلوبة طبقاً للبرنامج الزمنى الموضوع، وتفعيل نظم الحماية للوحدات للحفاظ عليها، لضمان استمرارية التشغيل بالوحدات طبقا لعدد الساعات المطلوبة.

كما تفقد ترعة النقرة الرئيسية، حيث وجه بسرعة نهو أعمال تكريك وتجريف الترعة بطول 13.20 كيلومتر فى المسافة من كيلو 6.80 وحتى كيلو 20، مع سرعة نهو أعمال الرفع المساحى وإعداد العقود والطرح لأعمال تكريك المسافات المتبقية من الترعة، و إجراء دراسة متكاملة لمنظومة الصرف الزراعى بالمنطقة .

كما تفقد وزير الرى محطتى الطويسة القديمة والجديدة بمنطقة نصر النوبة، موجهاً بسرعة رفع كفاءة محطة خلط خور السيل 1 الداعمة لمنظومة الرى بالمنطقة، مع توفير وحدة طوارئ بالمنطقة .

والتقى سويلم بالمنتفعين بمنطقتى وادى النقرة ونصر النوبة وإستمع إلى طلباتهم وإقتراحاتهم، حيث أكد على أهمية قيام المزارعين بترشيد إستخدام المياه بالمنطقة من خلال إستخدام أنظمة الرى الحديث بأراضيهم، مؤكداً على قيام الوزارة من جانبها بسرعة نهو أعمال تكريك قناة وادى النقرة الرئيسية ونهو أعمال الصيانة بمحطات الرفع بوادى النقرة .

الجدير بالذكر أن زمام منطقة وادى النقرة يقدر بـ 65 ألف فدان يتم ريها من خلال ١١ محطة رفع وشبكة من الترع الرئيسية والفرعية التى يبلغ طولها الاجمالى 145 كيلومتر، كما تضم المنطقة عدد قرى و 5 مرشحات مياه شرب لخدمة هذه القرى.


الرى

مياه النيل

اسوان

وادى النقرة



الموضوعات المتعلقة

محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى وادى النقرة.. صور

السبت، 21 يناير 2023 01:27 م

حياة كريمة تغير واقع قرى وادى النقرة بأسوان.. رصف 50 كيلو متر ومد شبكات الغاز

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:00 ص

الزراعة تنظم يوم حصاد موسع للقمح فى وادى النقرة بأسوان

السبت، 30 أبريل 2022 02:03 م

تحويل زراعات وادى النقرة والصعايدة بأسوان للرى الحديث بالطاقة الشمسية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:18 م

طرق ومحاور جديدة بأسوان.. تطوير وتوسعة طريق الكورنيش الجديد وإنشاء مضمار للدراجات بطول الكورنيش.. وطرح وإسناد مشروع تطوير طريق وادى النقرة بطول 75 كم بـ250 مليون جنيه.. صور

الإثنين، 18 أكتوبر 2021 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة