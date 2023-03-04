اليوم السابع
Ads
السبت، 04 مارس 2023 12:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

‎تعرف على مواعيد رى القمح خلال الأسبوع الحالى

السبت، 04 مارس 2023 11:41 ص
‎تعرف على مواعيد رى القمح خلال الأسبوع الحالى زراعة القمح ارشيفية
‎كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ، إن الريات الأخيرة للقمح "ريات ما بعد طرد السنابل" هى ريات هامة جداً لامتلاء الحبوب بالمادة الجافة وهى فقط تزود المحصول ما بين 2 - 3 أرادب للفدان، لكن للأسف المزارع يقلق بسبب إمكانية حدوث رقاد إذا تم الرى وعقب ذلك وجود هبات قوية من الرياح .

 

وفى التقرير التالى نوضح جدول المناطق والأيام الممنوع فيها الرى خلال الأسبوع الحالى "قدر الإمكان" مع الأخذ فى الاعتبار أن هبات الرياح النشطة دائما تبدأ مع الظهيرة أو آخر النهار حتى لا ينخدع أحد فى هدوءها صباحاً.

والبيان كالتالى:

 
‎1- اليوم السبت يمكن اجراء الري في كل الجمهورية "الشرقية - القليوبية – الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – اسوان – الوادي الجديد".
‎2- عدم الري في محافظات "كفر الشيخ – دمياط – البحيرة – الغربية – المنوفية – الإسكندرية – الدقهلية  - بور سعيد - الاسماعيلية".
‎3- الأحد والاثنين ممنوع الري في كل الجمهورية 
‎4- الثلاثاء  يمكن  الري فقط في محافظات "كفر الشيخ – دمياط – البحيرة – الغربية – المنوفية – الإسكندرية – الدقهلية  - بور سعيد – القليوبية – الجيزة – الشرقية - الاسماعيلية ".
‎5- الاربعاء  يمكن الري فقط في محافظات "كفر الشيخ – دمياط – البحيرة – الغربية – المنوفية – الإسكندرية – الدقهلية  - بور سعيد – القليوبية – الجيزة – الشرقية - الاسماعيلية ".
‎7- يومي الخميس  والجمعة  يمكن  الري في كل الجمهورية.
 
 

القمح

محصول القمح

رى القمح

مواعيد رى القمح



الموضوعات المتعلقة

‫وزير الزراعة: تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بالإعلان عن "أسعار ضمان" قبل زراعتها.. وإضافة القصب وبنجر السكر للمنظومة.. وتوفير التقاوى بالجمعيات التعاونية.. وشراء القمح بالأسعار العالمية‬‬‬

الخميس، 02 مارس 2023 08:00 ص

تعرف على‫ أهم نصائح وزارة الزراعة عند حصاد القمح

الثلاثاء، 28 فبراير 2023 08:00 ص

رئيس هيئة الرى يقرر وقف جميع عمليات الصرف بالأراضى المزروعة بالقمح لحين الحصاد

الإثنين، 27 فبراير 2023 10:39 م

‫وزير الزراعة: حصر مساحات القمح وبحث الدورة الزراعية والتوسع فى توفير التقاوى

الإثنين، 27 فبراير 2023 03:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة