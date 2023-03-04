انطلاق قافلة الأزهر الطبية العامة إلى الواحات البحرية بتوجيهات الإمام الأكبر

كتب لؤى على

بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انطلقت صباح اليوم السبت، القافلة الطبية العامة من الأزهر الشريف إلى مدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي المدينة، والإسهام في تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم بالمجان، كجزء من جهود الدولة المصرية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والإسهام في التقليل من قوائم الانتظار.

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على القوافل بالأزهر، إن قافلة الأزهر الطبية الموفدة إلى مدينة الواحات البحرية اليوم هي القافلة العامة التي ستنضم إلى القافلة الأولية التي تم إرسالها الأربعاء الماضي لعمل الجراحات العاجلة والحرجة، لتقديم الخدمات الطبية المجانية في العديد من التخصصات الطبية لأهالي المدينة، حيث تضم نخبةً متميزة من الكوادر الطبية بكليات ومستشفيات جامعة الأزهر، بالإضافة لعدد من الإداريين القائمين على تنظيم أعمال القافلة، وذلك في إطار الخطة السنوية التي يعدها الأزهر لتسيير تلك القوافل، والتي تستهدف خدمة قاطني المناطق النائية في المقام الأول، حيث تتولى إدارة القوافل الطبية بالحسابات الخاصة بمشيخة الأزهر تنظيم هذه القافلة بالتعاون مع جامعة الأزهر ووزارة الصحة والسكان ومحافظة الجيزة.

من جانبه أوضح أحمد داود، المسئول الإداري عن القوافل الطبية بمشيخة الأزهر، أن القافلة العامة الموفدة اليوم إلى مدينة الواحات البحرية، تضم 24 طبيبًا من أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين ومدرسين مساعدين ونواب في كليات ومستشفيات جامعة الأزهر، في تخصصات (الأطفال- الأنف والأذن- النساء والتوليد- الجراحة العامة والأورام- جراحة الأطفال- العظام- المسالك البولية- الرمد- الأسنان- المخ والأعصاب- الجلدية- الصدرية- القلب- الباطنة رجال- الباطنة نساء- التخدير)، مع وجود كميات من الأدوية لتوزيعها بالمجان عن طريق وزارة الصحة المصرية على الحالات، بناءً علي البروتوكول المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الصحة المصرية.

وأضاف داود أن الأزهر كان قد أوفد إلى مدينة الواحات يوم الأربعاء الماضي، قافلة أولية، ضمت سبعة من كبار الجراحين بجامعة الأزهر في تخصصات أبرزها (الأنف والأذن والحنجرة- الجراحة العامة ـ جراحة الأورام والمناظير- التخدير)، لافتا إلى أن القافلة العامة الموفدة اليوم ستنضم إلى القافلة الأولية، وستكون معنية بإجراء الكشوفات الطبية وإجراء الجراحات العاجلة المحولة من العيادات، في جميع التخصصات، وأنها ستباشر فور وصولها عرض حالات الجراحة للأطفال للبدء في تنفيذها صباح الغد.

وتنطلق القوافل الطبية بالأزهر حسب خطة سنوية بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في إطار دور الأزهر المجتمعي والإنساني، لتوقيع الكشوف الطبية وإجراء الفحوصات والعمليات مجانًا، والوصول إلى أكبر شريحة من المستحقين لهذه الخدمات الطبية المجانية، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.