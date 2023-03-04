الزراعة تتعاون مع المجر في مجال ترشيد مياه الري ونقل التكنولوجيات الحديثة

التقى الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية مع ريتشارد فاتى - رئيس مجلس إدارة الشركة المجرية المتخصصة فى أعمال المياه والتربة ال soil & water والتى تنتج مركب الووتر ريتنر والذى يقلل من معدلات فقد مياه الرى من التربة وذلك لبحث امكانية الاستفادة بهذه التكنولوجيا فى ضوء توجه الدولة المصرية ترشيد المياه المستخدمة فى الرى الحقلي.

قال موسى أن زيارة ريتشارد للقاهرة أتت ضمن وفد رجال الأعمال المجريين المرافقين لرئيس مجلس الوزراء المجرى فيكتور اوربان أثناء زيارته الأخيرة لمصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.