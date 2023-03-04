اليوم السابع
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الزراعة تتعاون مع المجر في مجال ترشيد مياه الري ونقل التكنولوجيات الحديثة

السبت، 04 مارس 2023 03:21 م
الزراعة تتعاون مع المجر في مجال ترشيد مياه الري ونقل التكنولوجيات الحديثة الزراعة
كتبت أسماء نصار

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التقى الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية مع ريتشارد فاتى - رئيس مجلس إدارة الشركة المجرية المتخصصة فى أعمال المياه والتربة ال soil & water والتى تنتج مركب الووتر ريتنر والذى يقلل من معدلات فقد مياه الرى من التربة وذلك لبحث امكانية الاستفادة بهذه التكنولوجيا فى ضوء توجه الدولة المصرية ترشيد المياه المستخدمة فى الرى الحقلي.

قال موسى أن زيارة ريتشارد للقاهرة أتت ضمن وفد رجال الأعمال المجريين المرافقين لرئيس مجلس الوزراء المجرى فيكتور اوربان أثناء زيارته الأخيرة لمصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أضاف موسى أن مركز البحوث الزراعية قطع شوطا كبيرًا مع الجانب المجري من خلال إجراء بعض التجارب الاولية على المنتج المشار اليه للتأكد من فعاليته في خفض معدلات البخر والحفاظ على مياه الري بالتربة تحت الظروف المصرية كأحد اهم الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي تسعي الدولة المصرية لتطبيقها بهدف ترشيد مياه الري المستخدمة والاستغلال الامثل لوحدة المياه، وقد تطرق الحديث الي أهمية الاستمرار في إجراء التجارب التوسعية في مناطق جغرافية مختلفة تحت الظروف المصرية،  ليتم استخدامه على نطاق أوسع بعد تجربته وتقييمه وخاصة في المشروعات الزراعية الكبرى ومزراع القطاع الخاص والمستثمرين العاملين في مجال الإنتاج الزراعي في مصر.
 

الزراعة

المجر

البحوث الزراعية

التعاون مع المجر



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