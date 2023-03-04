النقل: بدء التشغيل التجريبى لكوبرى كفر الدوار أمام حركة السيارات والمركبات

أعلن المهندس كامل الوزير- وزير النقل بدء التشغيل التجريبى لكوبرى كفر الدوار العلوي بطريق القاهرة /الإسكندرية الزراعى أمام حركة السيارات والمركبات، بعد الانتهاء من تنفيذه وفقا لقياسات الجودة العالية، حيث قام بتنفيذه النيل العامة للإنشاء والطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكبارى احدى شركات وزارة النقل كما يبلغ طول الكوبرى 625 متر وعرضه 24 م بواقع 3حارة مرورية لكل اتجاة بالاضافة إلى طريقى خدمة بجوار الكوبرى العلوى بعرض 7متر بعدد حارتين لكل اتجاه وسيساهم الكوبرى فى تخفيف الزحام فى منطقة قريتى معمل القزاز و قوبانيه لوقين وكذلك منع تكدس السيارات و تحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وتوسعة طريق (القاهرة - الإسكندرية) الزراعى بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحرى مضيفا أن أعمال تطوير الطريق تشمل إنشاء عدد 10 كبارى عدد (9) كبارى علوية للسيارات وعدد (1) كوبرى مشاه وبلغت نسبة تنفيذ هذه الكبارى الاجمالية 93 % حيث تم الإنتهــاء من عدد 6 كوبرى علوى هى (الشرقاوية – قلما – الشموت – عرب الرمل - طوخ طنبشا - كوبرى كفر الدوار العلوى) وعدد 1 كوبرى مشاه (دسونس الحلفايه) و جارى تنفيذ عدد 3 كوبرى علوى (كوبرى جنبواى - كوبرى دسونس ام دينار- - كوبرى كوم إشو) مشيرا إلى أن هذه الكبارى ستساهم فى إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية واكد الوزير أن هذه الكبارى يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وانه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

وفيما يتعلق بأعمال الطرق اشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المسافة بنها / بركة السبع (اتجاه الاسكندرية) بطول 15 كم ومن رفع كفاءة الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بتقنية تدوير طبقات الاسفلت (الـــ FDR) بطول 28 كم (إتجاه القاهرة) وجارى تطوير ورفع كفاءة المسافة بركة السبع / بنها (اتجاه القاهرة) بطول 20 كم و رفع كفاءة المسافة من قليوب حتى طوخ بطول 20 كم و المسافة ( بركة السبع / طنطا / كفر الزيات ) بطول 20 كم والمسافة من الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بطول 28 كم (إتجاه الإسكندريه).