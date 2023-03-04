الزراعة: اجتماع الشبكة الدولية للأرز أغسطس المقبل .. التفاصيل

التقى الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، هيروميتشى كيتادا مدير الشبكة الدولية للأرز INWEPF ومدير مكتب التعاون لتحسين الأراضى بوزارة الزراعة اليابانية والوفد المرافق له، بحضور الدكتور عبد العظيم الطنطاوى مسئول الاتصال بشبكة الأرز الدولية فى مصر، وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك وأشاد الوفد اليابانى بالتعاون الوطيد بين وزارتى الزراعة بمصر واليابان من خلال التدريب وتبادل الخبرات .

وأشاد "موسي" بحرص الوكالة اليابانية للتنمية "الجايكا" على تمويل حزمة من مشروعات التعاون الفنى بالقطاع الزراعى وكذا عقد برامج تدريبية طويلة وقصيرة الأجل بأنشطة زراعية مختلفة والتى يكون لها الأثر فى بناء القدرات ورفع مستوى الباحثين والعاملين بالإرشاد الزراعي.