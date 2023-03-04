الزراعة: اجتماع الشبكة الدولية للأرز أغسطس المقبل .. التفاصيل

التقى الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، هيروميتشى كيتادا مدير الشبكة الدولية للأرز INWEPF ومدير مكتب التعاون لتحسين الأراضى بوزارة الزراعة اليابانية والوفد المرافق له، بحضور الدكتور عبد العظيم الطنطاوى مسئول الاتصال بشبكة الأرز الدولية فى مصر، وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك وأشاد الوفد اليابانى بالتعاون الوطيد بين وزارتى الزراعة بمصر واليابان من خلال التدريب وتبادل الخبرات .
وأشاد "موسي" بحرص الوكالة اليابانية للتنمية "الجايكا" على تمويل حزمة من مشروعات التعاون الفنى بالقطاع الزراعى وكذا عقد برامج تدريبية طويلة وقصيرة الأجل بأنشطة زراعية مختلفة والتى يكون لها الأثر فى بناء القدرات ورفع مستوى الباحثين والعاملين بالإرشاد الزراعي.
ومن جانبه، أكد الجانب اليابانى أن أولوياتهم ستتركز خلال الفترة القادمة على تعزيز التعاون فى موضوعات الأمن الغذائى والادارة المستدامة للمياه، الأمر الذى يتوافق مع أولويات الدولة المصرية.
وأكد "موسى" أن الدولة نجحت فى تحقيق إنجازات كبيرة فيما يتعلق بالتنمية الزراعية المستدامة من خلال تنفيذ مشروع الرى الحديث والذى تتحمل الدولة المصرية مئات المليارات من الجنيهات بالاضافة إلى المشروعات الزراعية العملاقة فى مجال استصلاح الاراضى الجديدة فضلا عن الجهود المبذولة لبناء القدرات ودعم التنمية الزراعية والحيوانية.
وانتهى اللقاء إلى الاتفاق بشكل مبدئى على عقد الاجتماع القادم للشبكة الدولية للارز افتراضيا فى أغسطس 2023، وكذا وضع خطة شاملة للتعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة للاستفادة من التجارب الدولية التى تمتلكها الشبكة والتى تتعلق بترشيد مياه الرى.
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