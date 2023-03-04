التموين تصرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على البطاقات الشهر الجارى

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، كذلك صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، مع مقررات شهر مارس الجارى، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان" بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كما خصصت وزارة التموين أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلا رمضان"، حيث يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين فى المتوسط من 4.5 إلى 6 أشهر.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بتوفير كافة السلع الغذائية لمعارض " أهلا رمضان " كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كذلك توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لافتا إلى أن احتياطى القمح يكفى 4.6 شهرا وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي منتصف أبريل المقبل، والذى تستهدف الوزارة توريد نحو 4 ملايين طن كما أن زيت الطعام يصل لـ 5.1 ِأشهر