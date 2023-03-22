أخبار × 24 ساعة.. دار الإفتاء تعلن الخميس 23 مارس أول أيام شهر رمضان

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
المفتى: الإعلان عن قيمة زكاة الفطر فى أول أيام شهر رمضان المبارك
"الصحة": مد فترات العمل فى عيادات معهد القلب إلى 8 مساء
وزير الصحة يوجه بالإسراع فى بدء التطوير المتكامل لمعهد القلب
رئيس الوزراء يوجه المحافظين باستمرار الرقابة على منافذ ومعارض بيع السلع
الصحة: استقبال 685 ألف جرعة من لقاح «فايزر المعدل» مقدمة من 3 دول
التعليم العالى: إجراء 1.5 مليون عملية منها 300 ألف تطلبت مهارات خاصة
الزارعة: الدلتا الجديدة ومستقبل مصر من أهم المشروعات القومية
الصحة: استقبال 685 ألف جرعة من لقاح «فايزر المعدل» مقدمة من 3 دول
التعليم العالى: إجراء 1.5 مليون عملية منها 300 ألف تطلبت مهارات خاصة
السكة الحديد تشغل خدمة جديدة على الوجهين البحرى والقبلى الخميس.. تفاصيل
الصحة: لقاح فايزر المعدل يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا
الأزهر ينفى تصريحا منسوبا للإمام الأكبر عن عدم جواز الخلع فى المحاكم
"التموين" تطمئن المواطنين: جميع السلع متوافرة وتكفى لفترات طويلة
5 معلومات عن مناهج المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد.. اعرف التفاصيل
أيمن عاشور يكشف تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى وإنتاج أول سيارة كهربائية
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم احتفالية بمناسبة يوم المرأة المصرية
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