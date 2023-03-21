اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 مارس 2023 11:28 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

5 معلومات عن مناهج المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 21 مارس 2023 10:00 ص
5 معلومات عن مناهج المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" في التقرير التالى معلومات مهمة حول مناهج المرحلة الإعدادية بنظام التعليم الجديد والذى وصل حاليا للصف الخامس الابتدائى.
 
ـ تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليا الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، فى إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.
ـ بناء مناهج المرحلة الإعدادية يتم وفق سياسة تصميم المناهج الجديدة والتي تعتمد على دمج المهارات التي يجب على الطالب اكتسابها وفق الشريحة العمرية،  منها التفكير الناقد والإبداع وحل المشكلات والتعاون والتفاوض والإنتاجية وصنع القرارات واحترام التنوع والتعاطف والمشاركة وإدارة الذات والمحاسبية والتواصل والصمود.
 
ـ خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية ستتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية، على أن يتم الاختيار بين عدة لغات من بينها اللغة الفرنسية واللغة الألمانية.
ـ المناهج ليتم تصميمها وفق مهارات تحدد شكل الخريج واحتياجات سوق العمل من العمالة سواء لطلاب التعليم العام أو الفنى.
 
ـ يتم إعداد مناهج الإعدادى الآن بالتعاون مع خبراء دوليين وإضافة مادة ريادة الأعمال ستكون جزء أساسى فى المناهج، إضافة لمادة المشروعات، لأن المستقبل يحتاج مواصفات معينة في الخريج.
 

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، أكد  أنه يتم حاليًا وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، موضحًا أنه سيتم عقد حوار مجتمعى حول هذه المناهج، كما أشار إلى أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار اقتراح تطوير مادة الرياضيات عند تطوير مناهج المرحلة الثانوية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية.

 

 


التربية والتعليم

مناهج المرحلة الإعدادية

بناء مناهج المرحلة الإعدادية 2023

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

"التعليم" تواصل تنفيذ خطة التطوير.. وضع إطار عام لمناهج المرحلة الإعدادية لاستكمال بناء المقررات الحديثة.. وتوزيع أجهزة التابلت وعقد اختبارات إلكترونية للثانوى مع تعديل مسار التصحيح الإلكترونى

الخميس، 16 فبراير 2023 07:00 ص

التعليم تستعد لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية.. اعرف التفاصيل

الأحد، 25 ديسمبر 2022 02:08 م

التعليم: سنبحث واقعة الجولان السورى والمسجد الأقصى بمنهج المرحلة الإعدادية

الأحد، 04 أكتوبر 2015 09:45 ص

وزير الأوقاف: انتهاء تعديل مناهج المرحلة الإعدادية الأزهرية والثانوية العام المقبل

الأربعاء، 14 يناير 2015 11:04 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة