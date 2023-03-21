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دار الإفتاء تعلن بعد غد الخميس 23 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك

الثلاثاء، 21 مارس 2023 06:44 م
دار الإفتاء تعلن بعد غد الخميس 23 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك هلال
كتب لؤى على

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أعلنت دار الإفتاء المصريةُ نتيجة رؤية هلال شهرِ رمضان لعام 1444 هجريا بعد غروب شمس يوم الثلاثاء التاسعِ والعشرين من شهر شعبان لعام 1444 هجرية، الموافق 21 مارس 2023، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
 
وقد تحقق لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ 1444 هجريا. 
 
وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم بعد غد الخميس الموافق 23 مارس 2023 هو أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجريًّا. 
 
وبهذه المناسبةِ تقدمت الدار بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بالتهنئة للشعب المصرية، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير. 
                                                                           
 

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