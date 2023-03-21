النقل توقع بروتوكولا لافتتاح برامج أكاديمية مصر للنقل السككى مع ألستوم الفرنسية

كتب سيد الخلفاوى

شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل وبحضور اندرو ديلون – الرئيس الاقليمي لشركة الستوم الفرنسية ونائب رئيس الشركة توقيع البروتوكول التنفيذي لافتتاح برامج أكاديمية مصر للنقل السككي بين شركة الستوم الفرنسية وعدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل ( الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة القومية للانفاق – المعهد القومي للنقل ) وقد قام بتوقيع البروتوكول كلا من المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر واللواء شريف ليل رئيس الهيئة القومية للانفاق حسن مهدي مدير معهد النقل القومي مع المهندس رامي صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة الستوم مصر لمشروعات النقل.

وصرح وزير النقل أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه علي أحدث أنواع التكنولوجيا بالتعاون مع الشركات العالمية وخاصة في ظل التطور الكبير في منظومة النقل بمصر حيث يهدف هذا التعاون إلي تدريب وتأهيل وتوسيع مدارك المهندسين المتدربين لمواكبة التكنولوجيا المتطورة في هذا المجال وتلبية متطلبات سوق العمل التي تقتضيها مشروعات النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة والتي وجه فخامة الرئيس بالتوسع في إنشائها ، كما يهدف هذا البروتوكول إلي بناء قاعدة كبيرة من الأيدي العاملة والعناصر البشرية المدربة في المجالات الفنية المختلفة مثل الوحدات المتحركة ونظم الإتصالات والإشارات والقوي والتحكم المركزي والصيانة لقطاعات السكك الحديدية ، كل ذلك من اجل الإرتقاء بالعنصر البشري باعتباره العمود الفقري لنمو وتطوير منظومة النقل في مصر.

وأوضح الوزير أنه تم بالفعل اتخاذ الخطوات اللازمة والترتيبات الخاصة لبدء تنفيذ كافة برامج مبادرة الاكاديمية حيث سيتم تنفيذ اول برامج الاكاديمية بدءاً من غداً الاربعاء الموافق 22 مارس بالمعهد القومي للنقل لضمان انجاز جميع برامج المبادرة طبقا للبرنامج الزمني خلال مدة سريان البروتوكول من أجل المضي قدماً في تنفيذ اهداف المبادرة وتحقيق الغاية منها مضيفاً أن الاكاديمية ستقدم ثلاثة برامج للمشاركين في مختلف الجوانب الفنية بمجالات السكك الحديدية والمترو وذلك علي النحو التالي :

أولا: البرنامج التخصصي بالشراكة مع كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق لتدريب عدد 200 مهندس بهدف توسيع مدارك المهندسين المتدربين في أوجه متعددة لأنظمة النقل علي التكنولوجيا الحديثة في مجالات فنية مختلفة مثل ( الوحدات المتحركة - نظم الإتصالات والإشارات – كهرباء القوي – التحكم المركزي – ورش الصيانة والتشغيل ) وذلك من خلال عقد دورات تدريبية بواسطة خبراء معتمدين من شركة ألستوم الفرنسية في التخصصات الفنية المختلفة .

ثانيا: البرنامج الفني بالشراكة مع المعهد القومي للنقل لتدريب عدد 30 مهندسا حديثي التخرج من الجامعات المصرية المختلفة لتطوير كفاءتهم الفنية وتوفير فرص التعلم والإستفادة من الخبرات العلمية في مجالات السكك الحديدية المختلفة وتخطيط النقل بهدف تأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل في مجال النقل السككى.

ثالثا: البرنامج التدريبي الفني بالشراكة مع المعهد العالي لتكنولوجيا النقل – وردان لتدريب عدد 70 طالبا بالمعهد لإكتساب المهارات العملية من خلال دورات تدريبية وزيارات ميدانية للمواقع حول أساليب التشغيل والصيانة للأنظمة الحديثة في مجالات السكك الحديدية والنقل المختلفة

ومن جانبه أكد اندرو ديلون – الرئيس الاقليمي لشركة الستوم الفرنسية العالمية أن توقيع هذا البروتوكول يأتي إنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للشركة في ضوء التعاون الاستراتيجي بين شركة الستوم ووزارة النقل لضمان وجود قوى عاملة مدربة ومؤهلة لدعم نمو انظمة النقل المستدامة في مصر من خلال تمكين المشاركين التعلم من قبل المتخصصين في جامعة ألستوم وكذا خبراء هندسيين رائدين في مجال النقل حول أنظمة متكاملة لمستقبل النقل الأخضر الأكثر ذكاءً حول العالم.