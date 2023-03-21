أيمن عاشور يكشف تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى وإنتاج أول سيارة كهربائية

نور على

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، إنه تم الانتهاء من دراسة لتصنيع أول سيارة الكهربائية تم إعدادها من خلال تعاون بين أكاديمية البحث العلمى وصندوق دعم المبتكرين مع أحد المبتكرين وهو أحد خريجى معاهد أكاديمية البحث العلمى لمشروع تصنيع اول سيارة كهربائية لكى نحول الابتكار إلى صناعة والدراسة موجودة وخلال 6 أشهر سيتم إنتاج السيارة.

جاء ذلك خلال رد وزير التعليم العالى بالجلسة العامة لمجلس النواب عن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية واستحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

وأشار وزير التعليم العالى إلى أن إنشاء الجامعات الإقليمية يتم ربطها بالاحتياجات لافتا إلى وجود دراسة بالوزارة لرصد شريحة من هم فى سن الالتحاق بالجامعات من 18 سنة إلى 22 سنة وذلك لربط إنشاء الجامعات باحتياجاتنا، مضيفا: "حاليا عدد طلاب الجامعات فى التعليم الجامعى 3 ملايين و300 ألف من إجمالى 9 ملايين فى سن الالتحاق وهذا العدد سيرتفع فى عام 2032 إلى أكثر 5 ملايين ونصف، وهذا معناه "أننا لا بد من أن نجهز أنفسنا بإنشاء الجامعات".

وأكد وزير التعليم العالى أن برنامج كل جامعة إقليمية يختلف عن الآخر ويتم وضعه لخدمة الاقليم حتى يصبح الخريج قادر على العمل محليا واقليميا ودوليا وذلك من خلال 3 مسارات تحكم البرامج التعليمية بتلك الجامعات وهى برامج خدمة المجتمع وبرامج لتنمية الموارد الاقليمية ومناهج على النطاق العالمى وهناك العديد من الرؤى لاعادة الهيكلة للجامعات والمجلس الاعلى للجامعات

واضاف وزير التعليم العالى منذ توليت مسئؤلية الوزارة قمت بتشكيل لجنة للحكماء ممثلين من الجامعات الحكومية والخاصة والاهلية والتكنولوجية والصناعة والمصريين العاملين كاساتذة بالخارج لوضع رؤية للتعليم العالى فى مصر لافتا الى اننا تلقينا رؤية الوزارات المعنية وتم اطلاق مسودة نهائية لاستراتجية التعليم يوم 7 مارس بحضور 9 وزارء و 500عالم واكاديمى وممثلين لااتحادات طلاب مصر

و تابع قائلا عرضنا خلال هذا اليوم الاستراتيجية وبرتوكلات التعاون وتم عمل جلسات فرعية لوضع الرؤية المشتركة للتعليم العالى وكانت الجلسات عن تطوير البرامج والاستثمار فى التعليم العالى وتدويل التعليم والابتكارات وريادة الاعمال والمستشفيات الجامعية مضيفا وضع المشاركون فى الجلسات فى النهاية اهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم متضمنة رؤية مصر 2030 وتوزيع الانشطة الاقتصادية والانشطة الاقتصادية فى الاقاليم السبعة المصرية من زراعة وصناعة وتعدين وسياحة وطرق

وذكر وزير التعليم العالى كان لابد من تطوير الجامعات حتى تحقق رؤية مصر فى تحقيق التنمية الشاملة ووضعنا 7مبادى ء ستعمل عليها الجامعات فى الفترة القادمة وهى التكامل والتخصصات المتداخلة والمشاركة الفعالة والاستدامة والمرجعية الدولية والريادة والابداع