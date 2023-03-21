"التموين" تطمئن المواطنين: جميع السلع متوافرة وتكفى لفترات طويلة

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر ب وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية في الآونة الأخيرة، للعمل على إتاحة وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية تكفى لفترات طويلة، كما تم افتتاح 555 شادرا ومعرضا لأهلا رمضان على مستوى محافظات الجمهورية لطرح السلع بأسعار مخفضة للمواطنين تصل لـ 30% مقارنة بأسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى.

وتابع أبو اليزيد: وفي النفس الوقت تنظيم معرض "أهلا رمضان " الرئيسي والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر حيث يتيح كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة ، ويشارك أكثر من 200 عارض وشركة بالمنتجات الغذائية بالمعرض كذلك مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها بكافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والاسماك .

وأضاف الدكتور أحمد أبو اليزيد في تصريحات لتلفزيون "اليوم السابع" ، أن معارض " أهلا رمضان " تعد من أنواع الخدمات المجتمعية التي تحرص عليها الحكومة كل عام لتخفيف العبء عن المواطن ، حيث يتم طرح كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة، كما أن شركة الدلتا للسكر بوزارة التموين تشارك في العديد من معارض "أهلا رمضان " بمحافظة كفر الشيخ ، وتطرح كميات كبيرة من منتجات السكر" المبلور الكريستال" الفاخر منتج طبقا للمواصفات العالمية، حيث يتم طرح كيلو السكر الأبيض المعبأ "الكريستال" بسعر 14.5 جنيه للكيلو وطرح السكر المكعبات بسعر 20 جنيه للكيلو، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ولفت أحمد أبو اليزيد، إلى أن المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى لفترات طويلة ،كما أن مخزون زيت الطعام يتراوح من 5 الى 6 أشهر، والسكر للأول مرة يتخطى مخزون استراتيجي إلى أكثر من 6 شهور، نظراً لأن مصر أصبحت لديها اكتفاء ذاتي من سلعة السكر يصل لـ 90% بعدما كان لا يتعدى في الماضي 55% ،كما تعاقدت وزارة التموين مع دولة البرازيل لاستيراد ‏‏25 الف طن دواجن مجمدة، وأن الكميات التي ‏سوف تصل الموانئ المصرية بورسعيد - الإسكندرية، وقد تم ‏اتخاذ التدابير اللازمة بهما لاستقبال تلك الكميات، مع التأكيد ‏على سرعه الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرةً وأن هذه الدواجن يتم ذبحها طبقا للشريعة ‏الاسلامية بالبرازيل ويتم الكشف الطبي عليها في بلد المنشأ ‏من خلال لجان متخصصة ويتم الكشف الطبي عليها أيضاً عند وصولها للأراضي ‏المصرية وقبل طرحها بمنافذ البيع سواء بالمجمعات ‏الاستهلاكية أو منافذ "أهلا رمضان" ويتم طرح الكيلو بسعر 65 جنيه.

وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد ،إنه مع اهتمام وحرص القيادة السياسية أصبح هناك 8 مصانع لإنتاج السكر من البنجر وأن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين تنتج سنوياً ما يقرب من 340 ألف طن سكر من بنجر السكر ،بالإضافة إلى إنتاج تفل البنجر الذي يدخل في صناعة الاعلاف، ومولاس الذى يدخل في صناعة الخميرة والكحول، كما أن هناك مصانع تابعة لوزارة التموين أيضا تنتج السكر من البنجر وهى شركات "الدقهلية ،الفيوم، النوبارية" وغيرها من المصانع الأخرى في مصر حتى أصبحت مصر تنتج 1.8 مليون طن سكر من بنجر السكر ، و 900 ألف طن سكر من القصب من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين ، كذلك إنتاج 250 ألف طن من فركتوز والجلوكوز" منتجات الذرة " ، حيث يصل إجمالي الاحتياجات الكلية لمصر من سلعة السكر نحو 3.3 مليون طن سنويا نحقق منهم محلياً 90% ،ويعتبر هذا نجاح للدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية.