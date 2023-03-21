نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم احتفالية بمناسبة يوم المرأة المصرية

كتبت آية دعبس

أقامت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام ل نقابات عمال مصر ، احتفالية بمناسبة يوم المرأة المصرية، تحت إشراف أمانة المرأة بالنقابة، بحضور عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وذلك بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، بحضور عبد الناصر بكر، الأمين العام، وأحمد سعيد، عضو مجلس إدارة النقابة، بمشاركة عددا من ممثلات العاملات باللجان النقابية بشركات قطاع التشييد والبناء.

وشهدت الاحتفالية تكريم عددا من العاملات، تقديرا لجهودهن خلال الفترة الماضية، في خدمة القضايا العمالية من مواقعهم داخل الشركات.

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، الحرص على دعم كافة العاملات بجميع مواقع العمل، قائلا: ندعم سكرتارية المرأة للقيام بدورها في التدريب والتثقيف للعاملات من خلال الدورات التدريبية المكثفة، لافتا إلى استمرار النقابة في عقد لقاءات دورية لأمانة المرأة من أجل رفع الكفاءة في العمل، بما يصب في صالح العمل والإنتاج.

وأشار الجمل، إلى الدور العظيم ل لمرأة المصرية على مر العصور وفي جميع المواقع، مؤكدا أن هناك نماذج مشرفة للمرأة العاملة التي نجحت في خدمة البلاد ومساندة قضاياها.

من جانبها، وجهت عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، التحية لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، على جهودها في دعم ومساندة قضايا العمل والعمال، مشيرة إلى أن النقابة تقدم نموذجا في التدريب والتأهيل والتثقيف لجميع العاملين في مواقع العمل والإنتاج.

وأشارت وزيرة القوى العاملة السابقة، إلى الدور الهام الذي لعبته المرأة في العمل النقابي، واستطاعت من خلاله تحقيق نجاحات كبيرة للعمل والعمال.

ودعت عائشة عبد الهادي، جميع النقابيات إلى ضرورة الاهتمام بملف التدريب والتأهيل والتثقيف العمالي، لتكون لديهم القدرة في التحاور والتفاوض للحفاظ على مصالح ممثليهم من العمال.