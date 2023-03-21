الصحة: لقاح فايزر المعدل يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن لقاح «فايزر المعدل» يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها «أوميكرون»، موضحًا أن اللقاح سيُعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن شحنة لقاح فايزر المعدل سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بعد الانتهاء من التحاليل اللازمة بهيئة الدواء المصرية، مضيفًا أن لقاح «فايزر المعدل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية للاستخدام الطارئ.

وناشد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https//egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين «مجانا» بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين في المناطق والأماكن النائية، وتقديم اللقاحات إليهم، بما يساهم في الحفاظ على المناعة المجتمعية للمواطنين.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، أنه تم تحديث بروتوكولات العلاج، وفقا لما يطرأ على الفيروس من تحورات، إلى جانب الضوابط التى تم اتخاذها فى جميع منافذ دخول البلاد، والإجراءات الاحترازية المقررة فى أماكن التجمعات والمنشآت العامة والخاصة، بما ساهم فى الحد من انتشار المرض، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الوباء.