أخبار × 24 ساعة.. التموين: 565 فرعا لمعارض أهلا رمضان بتخفيضات 30%

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التموين: لدينا 565 فرع معارض أهلا رمضان بتخفيضات تتخطى 30% لبعض السلع
"التعليم" تعلن عن وظائف بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2024/2023
التموين: عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء
بدء التقدم لمنصب رئيس ومساعد بلجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية
الزراعة: الدولة تحقق نجاحات فى إيجاد مصادر غير تقليدية للمياه
وزير التعليم يفتتح معرضا لمنتجات المدارس الفنية بالإسكندرية.. ويطلق مبادرة "شنطة عدة"
وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للغذاء بالتعاون مع الجهات الحكومية
وزير القوى العاملة يسلم عقود عمل لذوى الإعاقة بملتقى توظيفى فى البحيرة ..صور
جهاز مرفق الكهرباء يصدر دليلا للمستندات يخص المستثمرين.. اعرف التفاصيل
التعليم العالى: افتتاح 5 معارض تضم المئات من المنتجات والأعمال الفنية للطلاب
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