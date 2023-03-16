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الزراعة: الدولة تحقق نجاحات فى إيجاد مصادر غير تقليدية للمياه

الخميس، 16 مارس 2023 07:53 م
الزراعة: الدولة تحقق نجاحات فى إيجاد مصادر غير تقليدية للمياه محمد فهيم
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الدولة تحقق نجاحات في إيجاد مصادر غير تقليدية للمياه من خلال المحطات العملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي محطة المحسنة ومحطة بحر البقر ومحطة الحمام في طريقها للانتهاء .

 

وأضاف مستشار وزير الزراعة، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن هذه المحطات ستكون شريان حياة جديدا لأراضي صحراوية ظلت لآلاف السنين غير مأهولة وغير مزروعة، موضحا أن الدولة افتتحت أحد مجمعات صناعة الأسمدة الآزوتية وهو ما يؤكد أن هناك سلسلة من الافتتاحات كلها مرتبطة ببعضها .

ولفت إلى أن الدولة المصرية انشأت محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، بجانب مجمعات الأسمدة بداية من أسوان وحتى شمال  مصر لتضاف إلى سجل الدولة المصرية في توقيت كل الاقتصاديات العالمية متأثرة فيها.

 

 


محمد فهيم

الزراعه

مصر

اكسترا نيوز

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