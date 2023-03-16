جهاز مرفق الكهرباء يصدر دليلا للمستندات يخص المستثمرين.. اعرف التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك دليل للمستندات التي تهم المستثمرين وذلك عن طريق إنشاء QR Code من خلاله يستطيع المستثمر الدخول مباشرة عن طريق مسح "QR Code".

وأضاف الجهاز فى بيان له اليوم، أن QR Code تم نشره على الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك www.egyptera.org ليتمكن أى مستثمر الحصول على المعلومات التى يرغب فى معرفتها.

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتى:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).