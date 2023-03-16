وزير الصحة: مستشفى مصر للطيران إضافة كبيرة للمنظومة الصحية في مصر

كتبت رحاب نبيل

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن مصر لديها قدرات ضخمة في مجال الصحة بما تتضمه من مستشفيات على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن مستشفى مصر للطيران بما لديها من مكانيات واعتمادات دولية باتت في الصفوف الأمامية للمستشفيات المتميزة.

وأضاف وزير الصحة، خلال فعاليات المؤتمر العلمي الأول احتفالًا بمرور 40 عامًا على إنشاء مستشفى مصر للطيران بحضور وزيري الطيران المدني، والتعليم العالي، أن مستشفى مصر للطيران قدمت على مدار 24 سنة العديد من الخدمات الصحية لما تشهده من تطوير دائما، وهي تعد أضافة كبيرة للمنظومة الصحية في مصر، حيث حققت شركة مصر للطيران للخدمات الطبية إنجاز كبير بحصولها على شهادة الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كأول مستشفى على مستوى جمهورية مصر العربية فى قطاع الأعمال والثانية بين المستشفيات الخاصة تحصل على هذه الشهادة.

وأكد وزير الصحة أن دعم المؤسسات الصحية هو العنصر الحاكم في الفترة القادمة من قبل الدولة لتعويض الفجوة في الأسرة واحتياجات ال 100 مليون مصري لخدمة بجودة متميزة، لافتاً أن مصر تشهد توسعا كبيراً في الجراحات المتقدمة مثل الزراعات وذلك لا يحدث إلا في وجود قطاعات صحية ناجحة.

وشهد المؤتمر، عرض فيلم تسجيلي عن مستشفى مصر للطيران يوضح تاريخ المستشفى وما تم بها من إنجازات على مدار السنوات الماضية.

ويحضر المؤتمر أيضا قيادات مصر للطيران، ممثلين في المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والدكتور أيمن صلاح رئيس مصر للطيران للخدمات الطبية، وأيضا عدد من قيادات طب القصر العيني بجامعة القاهرة، وقيادات مستشفى جامعة عين شمس التخصصي.